Aeroporto di Catania, la crisi cenere continua: prolungato il divieto di atterraggio «a tempo indeterminato»

Catania – Gli atterraggi all’aeroporto di Catania Fontanarossa saranno impediti «a tempo indeterminato». Questa la comunicazione che viene dallo scalo dopo una verifica dello stato dei venti. Il problema è sempre quello della presenza nell’aria delle ceneri emesse dall’Etna, che aveva portato già questa mattina a bloccare gli atterraggi fino alle 12. Adesso, a causa della stabilità dei venti, la nuova decisione. Al momento, data l’assenza di aeromobili in arrivo da questa mattina, anche le partenze sono di fatto ferme. Sul sito dell’aeroporto tutte le informazioni.

Questo il messaggio di Sac, società di gestione dello scalo: «Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). La stabilità dei venti determina il mantenimento delle attuali restrizioni in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania fino a cessate esigenze».

I passeggeri, come sottolineato da Sac, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Ieri decine di voli sono stati cancellati, altre decine dirottati a Comiso, Trapani e Palermo, dove per agevolare gli spostamenti dei passeggeri Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari per arrivare a Catania, con 500 posti disponibili.

Dopo un lungo stop fino alle 21, in serata l’aeroporto si è riattivato. E’ stato un aereo Ita da Milano Linate il primo volo atterrato, quindi sono arrivati un Volotea proveniente da Firenze e un Ryanair da Milano Malpensa. Ma da stamattina tutto è di nuovo fermo.

Sull’Etna intanto stamattina si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove, a quota 2.550, vicino al monte Rittmann. L’Ingv continua a monitorare la situazione.

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