Aeroporto di Catania, non si vola fino alle 10 di martedì 7 luglio

Trentatre aerei, fino a sera, che dovevano atterrare a Catania sono stati dirottati sull’aeroporto di Palermo e da qui sono poi ripartiti. Ieri erano stati dirottati altri 33 voli solo sul capoluogo e come domenica l’aeroporto palermitano si è trovato di nuovo a far fronte all’emergenza dovuta alla chiusura dello scalo catanese. Alcuni voli sono stati dirottati sul più vicino aeroporto di Comiso, che è tornato operativo e che però ha solo sei piazzole di sosta per i velivoli e può ospitare un basso numero di voli, e su Trapani.