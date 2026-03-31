Aeroporto di Catania, Sac: 200 assunzioni

Catania – Duecento assunzioni a tempo indeterminato e il passaggio da part time a full time, su base volontaria, per 44 lavoratori. È l’esito dell’accordo raggiunto tra la Sac Service e i sindacati, reso noto dalla Filt Cgil.

Per il sindacato si tratta di “un risultato importante, un passo concreto verso la stabilità occupazionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro”, che rappresenta “una risposta concreta alle richieste avanzate in questi mesi”.

“La stabilizzazione di centinaia di lavoratrici e lavoratori e l’incremento delle ore contrattuali sono elementi fondamentali – si legge in una nota della Filt Cgil Sicilia e Catania – per garantire dignità, continuità occupazionale e qualità del servizio aeroportuale”.

Secondo la Filt, l’accordo è “frutto di un confronto serio e responsabile” tra azienda e parti sociali.

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