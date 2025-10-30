Aeroporto di Catania, si torna a volare anche di notte

Catania – A partire dal 30 ottobre riprendono le condizioni di piena disponibilità operativa della pista di volo dell’aeroporto nella fascia notturna, precedentemente sospese per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di interramento della linea ferroviaria, preliminare alla costruzione della nuova pista di volo e parte del piano di sviluppo dello scalo.

Il progetto strategico si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione delle infrastrutture e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dell’aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

© Riproduzione riservata