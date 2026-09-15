Aeroporto di Catania, non si vola fino alle 14,30 di oggi 15 settembre per la cenere dell’Etna

Catania – Anche oggi si preannuncia una giornata di difficoltà per l’aeroporto di Catania. Sac, la società di gestione, comunica che «a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3». Tradotto: sono sospesi i voli in arrivo e in partenza a e da Fontanarossa fino alle 14,30 di oggi, 15 settembre.

Come al solito, i passeggeri devono verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree. La prima comunicazione dello “stop” era arrivata infatti a partire dalle 9,30 di ieri mattina con indicazione fino alle 16. Poi alle 13,15 una seconda comunicazione indicava l’interruzione fino alle 22 sempre di ieri. Poi si è spostato tutto fino alle 10 di questa mattina. Chiusura adesso posticipata fino alle 14,30.

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