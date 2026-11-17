Condividi "Aeroporto di Comiso, Aeroitalia farà 4 voli annuali bisettimanali verso Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta" sui social

Comiso – Più rimborsi sui biglietti aerei per le festività natalizie e un piano di rilancio con nuove rotte per lo scalo di Comiso: la Regione Siciliana stringe la morsa contro il caro voli tra il primo dicembre e il 10 gennaio 2027.

Sul fronte delle tariffe, Palazzo d’Orléans potenzia i contributi per l’acquisto dei titoli di viaggio sulle tratte nazionali da e per tutti i sei aeroporti dell’Isola (Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa).

Nel dettaglio. Per i residenti in Sicilia (sconto del 25%): il tetto massimo del rimborso sale fino a 100 euro per un viaggio di andata e ritorno (50 euro a tratta).

Per le categorie agevolate (studenti, cittadini con Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67%, che beneficiano dello sconto del 50%): il contributo raddoppia fino a 200 euro per andata e ritorno (100 euro a tratta).

I nuovi massimali avranno valore retroattivo sull’acquisto: si applicheranno cioè anche ai biglietti già comprati prima dell’entrata in vigore del decreto dell’assessorato delle Infrastrutture, purché riferiti a voli programmati nella finestra temporale tra il primo dicembre e il 10 gennaio.

Parallelamente agli sconti, la strategia regionale punta sul potenziamento dell’offerta aerea a partire dall’aeroporto di Comiso. Qui Aeroitalia posizionerà un secondo aeromobile e, dal prossimo 15 dicembre, attiverà quattro nuove rotte annuali bisettimanali verso Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta. A queste novità si aggiungerà un ulteriore volo giornaliero per Milano Linate — che raddoppierà i collegamenti quotidiani con il capoluogo lombardo applicando le stesse tariffe agevolate della continuità territoriale — oltre alla conferma dei due voli giornalieri da e per Roma.

L’operativo invernale dello scalo ragusano comprenderà infine, durante i ponti e le festività natalizie, anche i collegamenti bisettimanali con Bologna e Torino, destinate a tornare stabilmente per tutta la stagione estiva 2027 a partire dalla fine di marzo. Nel complesso, l’espansione dei voli sostenuta dalla Regione porterà a una crescita stimata di circa 100mila passeggeri aggiuntivi l’anno per l’area iblea e il Sud-Est siciliano.

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