Quattro rotte annuali, tre nazionali e una internazionale.
di Redazione
Comiso – Aeroitalia annuncia il rafforzamento della propria presenza presso l’Aeroporto di Comiso con il posizionamento di un secondo aeromobile e l’avvio di quattro collegamenti annuali, di cui tre nazionali verso Napoli, Pisa e Venezia Marco Polo e uno internazionale verso Malta. L’avvio dei nuovi servizi è previsto a partire dal 15 dicembre 2026. Le nuove rotte saranno operate con programmazione annuale, a conferma dell’impegno della compagnia nello sviluppo della connettività dello scalo di Comiso e del territorio siciliano.
Dettaglio delle frequenze e delle nuove rotte:
- Comiso- Napoli-Comiso
– 2 frequenze settimanali (martedì e sabato)
- Comiso 14:40 Napoli 15:40
- Napoli 16:40 Comiso 17:40
- Comiso- Malta- Comiso
– 3 frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica)
- Comiso 15:00 Malta 15:50
- Malta 16:50 Comiso 17:50
- Comiso-Pisa-Comiso
– 2 frequenze settimanali (giovedì e domenica)
- Comiso 12:20 Pisa 14:00 (giovedì)
- Comiso 09:40 Pisa 11:20 (domenica)
- Pisa 14:55 Comiso 16:35 (giovedì)
- Pisa 12:20 Comiso 14:00 (domenica)
- Comiso-Venezia Marco Polo-Comiso
– 2 frequenze settimanali (lunedì e venerdì)
- Comiso 11:20 Venezia Marco Polo 13:10 (lunedì)
- Comiso 09:20 Venezia Marco Polo 11:10 (venerdì)
- Venezia Marco Polo 14:10 Comiso 16:00 (lunedì)
- Venezia Marco Polo 12:10 Comiso 14:00 (venerdì)
- Comiso – Bologna – Comiso la rotta sarà operata durante il periodo natalizio nel periodo 19 Dicembre – 5 Gennaio e successivamente confermata per tutta la Summer Season 2027
- Comiso- Bologna-Comiso
– 2 frequenze settimanali (martedì e sabato)
- Comiso 09:20 Bologna 11:00
- Bologna 12:00 Comiso 13:40
Il potenziamento dell’operativo su Comiso si inserisce in un percorso di crescita già avviato da Aeroitalia sullo scalo siciliano. La compagnia, infatti, opera attualmente 2 voli giornalieri sulla rotta Comiso-Roma e viceversa e un volo giornaliero sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa. Inoltre, nei prossimi giorni, sarà attivata una seconda frequenza giornaliera sulla tratta Comiso – Milano Linate, a ulteriore rafforzamento dell’offerta sullo scalo.
Aeroitalia conferma che, durante i ponti invernali e le festività natalizie, saranno operati anche i collegamenti:
- Comiso – Bologna: 2 frequenze settimanali (martedì e sabato)
- Comiso – Torino: 2 frequenze settimanali (giorni da confermare)
Tali rotte saranno successivamente riprese per l’intera Summer Season 2027, con avvio previsto da fine marzo 2027.
I biglietti sono acquistabili da oggi, 19 novembre.
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