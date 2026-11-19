Comiso – Aeroitalia annuncia il rafforzamento della propria presenza presso l’Aeroporto di Comiso con il posizionamento di un secondo aeromobile e l’avvio di quattro collegamenti annuali, di cui tre nazionali verso Napoli, Pisa e Venezia Marco Polo e uno internazionale verso Malta. L’avvio dei nuovi servizi è previsto a partire dal 15 dicembre 2026. Le nuove rotte saranno operate con programmazione annuale, a conferma dell’impegno della compagnia nello sviluppo della connettività dello scalo di Comiso e del territorio siciliano.

Dettaglio delle frequenze e delle nuove rotte:

Comiso- Napoli-Comiso

– 2 frequenze settimanali (martedì e sabato)

Comiso- Malta- Comiso

– 3 frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica)

Comiso 15:00 Malta 15:50

Malta 16:50 Comiso 17:50

Comiso-Pisa-Comiso

– 2 frequenze settimanali (giovedì e domenica)

Comiso 12:20 Pisa 14:00 (giovedì)

Comiso 09:40 Pisa 11:20 (domenica)

Pisa 14:55 Comiso 16:35 (giovedì)

Pisa 12:20 Comiso 14:00 (domenica)

Comiso-Venezia Marco Polo-Comiso

– 2 frequenze settimanali (lunedì e venerdì)

Comiso 11:20 Venezia Marco Polo 13:10 (lunedì)

Comiso 09:20 Venezia Marco Polo 11:10 (venerdì)

Venezia Marco Polo 14:10 Comiso 16:00 (lunedì)

Venezia Marco Polo 12:10 Comiso 14:00 (venerdì)

Comiso – Bologna – Comiso la rotta sarà operata durante il periodo natalizio nel periodo 19 Dicembre – 5 Gennaio e successivamente confermata per tutta la Summer Season 2027

la rotta sarà operata durante il periodo natalizio e successivamente confermata per tutta la Summer Season 2027 Comiso- Bologna-Comiso

– 2 frequenze settimanali (martedì e sabato)

Comiso 09:20 Bologna 11:00

Bologna 12:00 Comiso 13:40

Il potenziamento dell’operativo su Comiso si inserisce in un percorso di crescita già avviato da Aeroitalia sullo scalo siciliano. La compagnia, infatti, opera attualmente 2 voli giornalieri sulla rotta Comiso-Roma e viceversa e un volo giornaliero sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa. Inoltre, nei prossimi giorni, sarà attivata una seconda frequenza giornaliera sulla tratta Comiso – Milano Linate, a ulteriore rafforzamento dell’offerta sullo scalo.

Aeroitalia conferma che, durante i ponti invernali e le festività natalizie, saranno operati anche i collegamenti:

Comiso – Bologna : 2 frequenze settimanali (martedì e sabato)

: 2 frequenze settimanali (martedì e sabato) Comiso – Torino: 2 frequenze settimanali (giorni da confermare)

Tali rotte saranno successivamente riprese per l’intera Summer Season 2027, con avvio previsto da fine marzo 2027.

I biglietti sono acquistabili da oggi, 19 novembre.

© Riproduzione riservata