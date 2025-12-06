Aeroporto di Comiso: al via i voli stagionali Aeroitalia per Torino e (dal 20 dicembre) Bologna

Comiso – Non è continuità territoriale.

Da ieri, 5 dicembre, è operativo il volo tra l’aeroporto di Comiso e Torino di Aeroitalia. Sono previste nove rotazioni settimanali, con partenze ogni lunedì e venerdì, fino al 9 gennaio.

Partenza alle ore 18,10 e arrivo nel capoluogo piemontese alle 20,05.

La tratta non è soggetta a oneri di servizio pubblico, perciò i prezzi possono variare. Dal 20 dicembre sarà attiva anche la rotta verso Bologna, con voli operati fino al 10 gennaio. Anche in questo caso Aeroitalia non prevede tariffe fisse per la tratta, lasciando libera la fluttuazione dei prezzi sul mercato.

Dopo la pausa di gennaio e febbraio le tratte Comiso–Torino e Comiso–Bologna torneranno operative da fine marzo 2026, per coprire la stagione estiva.

