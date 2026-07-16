Aeroporto di Comiso, arriva il volo Comiso-Milano Malpensa operato da Wizzair

Comiso – Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano una nuova tappa nel percorso di crescita della compagnia nella Sicilia orientale: dal 27 ottobre 2026 prenderà il via il nuovo collegamento diretto tra Comiso e Milano Malpensa.

La nuova rotta sarà operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, offrendo ai passeggeri del Sud-Est siciliano un nuovo collegamento diretto con il Nord Italia. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €19.99.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’avvio delle operazioni tra Comiso e Katowice e segna un nuovo passo nell’espansione di Wizz Air dall’aeroporto ibleo. Dopo il recente avvio del collegamento internazionale con Katowice e la già presente rotta verso Tirana, la compagnia amplia infatti il proprio network da Comiso con una nuova direttrice domestica, rafforzando la connettività tra la Sicilia orientale e una delle aree economicamente e socialmente più importanti del Paese.

Il nuovo collegamento con Milano Malpensa nasce con l’obiettivo di rispondere alle concrete esigenze di mobilità del territorio, avvicinando il Sud-Est siciliano alla Lombardia e al Nord Italia. La rotta offrirà una nuova opzione di viaggio ai tanti siciliani che si spostano per lavoro, studio o per visitare amici e familiari, rendendo allo stesso tempo più semplice per i viaggiatori del Nord raggiungere direttamente il territorio ibleo e le sue bellezze paesaggistiche e culturali.

La nuova Comiso – Milano Malpensa rafforza ulteriormente la continua collaborazione tra Wizz Air e SAC e si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo della connettività della Sicilia orientale. Un percorso che vede la compagnia continuare a investire sia su Catania sia su Comiso, ampliando progressivamente il proprio network e offrendo nuove opportunità di viaggio ai passeggeri dell’Isola.

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