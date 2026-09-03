Aeroporto di Comiso, la rappresentazione di Ragusanews è fuorviante. Ci scrive l’Associazione Gela Brainstorming APS

Gela – L’Associazione Gela Brainstorming APS precisa che la rappresentazione contenuta nell’articolo/editoriale pubblicato da “Ragusa News” in data 03.09.2026 ore 10:34 circa, relativo al protocollo d’intesa per il rilancio dell’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, non corrisponde alla reale portata delle attività svolte e del percorso istituzionale intrapreso. L’Associazione Gela Brainstorming APS e l’Associazione Fly Comiso hanno svolto un’attività concreta di raccordo tra le realtà territoriali interessate, promuovendo iniziative dirette a migliorare i collegamenti con l’aeroporto e la fruibilità dell’aerostazione di Comiso per gran parte dell’utenza. Le associazioni stanno inoltre realizzando un’ampia attività di informazione e promozione dell’Aeroporto Pio La Torre, attraverso canali digitali e strumenti di comunicazione territoriale, comprese affissioni pubbliche in formato 6×3 e non solo. Il protocollo d’intesa costituisce un percorso di collaborazione istituzionale e territoriale che coinvolge il Comune di Comiso, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Città di Gela, oltre agli altri soggetti sottoscrittori. L’iniziativa è diretta a superare logiche meramente campanilistiche e a sostenere un’infrastruttura di interesse pubblico per l’intera Regione Siciliana. La notizia corretta è, pertanto, l’avvenuto avvio di un percorso di sinergia amministrativa e territoriale finalizzata al sostegno e allo sviluppo dell’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, nonché il contributo concretamente prestato dalle associazioni coinvolte. Si chiede che la presente rettifica sia pubblicata senza alterazioni sostanziali e senza aggiunta di commenti, nel rispetto della disciplina applicabile.

Gela, 03.09.2026

Avv. Eugenio Catania

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