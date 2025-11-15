Aeroporto di Comiso, l’Europa dice ok ai 47 milioni per il cargo e la viabilità

Comiso – La Commissione europea ha approvato il piano di sviluppo dell’aeroporto Pio La Torre di Comiso, giudicandolo pienamente conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. L’intervento prevede la mobilitazione di 47 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) per il potenziamento dello scalo ragusano, con particolare attenzione alla realizzazione dell’area cargo, considerata infrastruttura strategica per la filiera logistica locale.

«Si compie – dichiara il presidente Renato Schifani nel rendere nota la decisione – un passo decisivo per il rilancio dello scalo di Comiso, infrastruttura fondamentale per l’intero sistema regionale. L’approvazione della Commissione europea rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto e della qualità progettuale dell’intervento. Il piano di sviluppo consentirà di consolidare il ruolo dell’aeroporto come nodo strategico per la logistica, aprendo nuove opportunità per il tessuto economico e produttivo del territorio. L’investimento – sottolinea il governatore – permetterà inoltre di rafforzare significativamente il sistema di viabilità e servizi, con ricadute positive sull’intero comparto dei trasporti e sulla competitività della Sicilia nel Mediterraneo».

Il semaforo verde da Bruxelles è arrivato con la validazione formale sulla piattaforma Sani2, che ha certificato la conformità del progetto all’articolo 56bis del Regolamento UE 651/2024. L’istruttoria, condotta congiuntamente dalle strutture tecniche della Regione e dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue, ha accertato il pieno rispetto dei parametri previsti dalla normativa europea sugli aiuti pubblici. Il piano di rilancio dell’aerostazione in provincia di Ragusa rientra nell’Accordo per la coesione firmato il 27 maggio 2024 tra Governo e Regione Siciliana.

