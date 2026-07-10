Aeroporto di Comiso, partito il primo volo Comiso-Katowice operato da WizzAir

Comiso -Wizz Air e SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Comiso e Katowice, il primo operato dalla compagnia aerea dall’aeroporto “Pio La Torre” verso la città polacca.

La nuova rotta, con frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della collaborazione tra Wizz Air e SAC e consolida il ruolo dell’aeroporto di Comiso all’interno della strategia di crescita del vettore in Sicilia. Il collegamento si aggiunge alla rotta già operativa verso Tirana, servita con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, ampliando così l’offerta di viaggio per i passeggeri dello scalo ragusano.

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