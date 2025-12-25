Aeroporto di Comiso, torna il volo per Pisa, a marzo

Comiso – Da marzo a ottobre sarà attivo un collegamento aereo bisettimanale tra Comiso e Pisa, con voli ogni giovedì e domenica. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, tramite il proprio profilo Facebook, dove ha comunicato anche lo sblocco di 77 milioni di euro destinati al potenziamento dei collegamenti stradali lungo la Ss 115, all’accessibilità dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso e alla Ss 514 Ragusa-Catania.

Non è stato ancora reso noto il vettore che opererà la nuova rotta tra lo scalo ibleo e la Toscana. Si tratta di un collegamento particolarmente atteso, soprattutto da studenti e lavoratori.

© Riproduzione riservata