Afef compie 62 anni. Ha recitato ne Il Commissario Montalbano (ma quasi nessuno lo ricorda)

Milano – Oggi Afef Jnifen festeggia il suo compleanno: è nata il 3 novembre 1963 in Tunisia. La modella ed ex conduttrice televisiva, quarta di sei figli, è figlia di Mohamed Jnifen, che è stato ministro plenipotenziario per i rapporti bilaterali tra Tunisia e Libia. E questa non è l’unica curiosità su di lei.

Afef Jnifen si è trasferita giovanissima a Parigi per diventare indossatrice. È stata lanciata nel mondo della moda dal regista e fotografo Jean-Paul Goude, con cui ha lavorato per alcuni spot pubblicitari. In seguito ha sfilato per stilisti come Armani, Gaultier, Chanel e Cavalli. «Salire in passerella? L’ho fatto in passato – ha dichiarato in passato Afef -, ora lo rifarei soltanto per divertirmi con le amiche o per beneficenza, come quando ho partecipato allo show di Naomi Campbell per l’evento Fashion For Relief».

Dopo essersi fatta conoscere dal pubblico italiano grazie al Maurizio Costanzo Show nella seconda metà degli anni Novanta Afef nel 1999 conduce il rotocalco Nonsolomoda. Nello stesso anno guida insieme a Fabrizio Frizzi Scommettiamo che…?.

Successivamente – in seguito al suo matrimonio con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera – le apparizioni televisive di Afef Jnifen si diradano: nel 2004 presenta una puntata speciale de Le Iene e nel 2006 partecipa al programma La grande notte con Gene Gnocchi su Rai 2. «Ho deciso tantissimi anni fa di smettere di fare televisione, volevo mettermi tranquilla e pensare ad altro – raccontava Afef alcuni anni fa a Grazia -. Ero sempre sotto i riflettori e anche mio marito si ritrovava al centro di ingiusti, violenti attacchi. Essere in due in prima linea era davvero troppo. La gente mi riconosceva e mi fermava per strada chiedendomi anche di lui. Spesso polemizzando. Io sono una donna reattiva, rischiavo di fare a botte di fronte a un’accusa gratuita. Non ne potevo più. Avevo bisogno di stare un passo indietro. Ho detto basta, ho scelto di avere forza e di dare forza. Era il 2006. Da allora non ho fatto più niente: niente tv, nessuna dichiarazione pubblica, se non qualche rarissima volta per parlare di moda».

Nel 2016 Afef Jnifen torna in televisione, nella giuria del programma Project Runway Middle East.

Forse non tutti sanno che nel 1999 Afef Jnifen ha recitato in un film della serie «Il commissario Montalbano»: era Karima Moussa ne «Il ladro di merendine».

