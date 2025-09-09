Afef divorzia dal quarto marito, il manager Alessandro Del Bono

Ha scelto i social per annunciare la fine del suo matrimonio. Il quarto. Dopo sei anni la storia d’amore tra la modella e showgirl Afef Jnifen e il manager Alessandro Del Bono è finita. «Dopo molte riflessioni, io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari mentre ognuno di noi va avanti su strade diverse» ha scritto in una storia su Instagram.

Si erano sposati nel 2021 in Costa Azzurra, a Saint-Tropez. La proposta era arrivata nell’estate del 2019 a Positano. In precedenza la conduttrice italo tunisina è stata sposata con Marco Tronchetti Provera tra il 2001 e il 2018. Prima era stata sposata con l’avvocato Marco Squatriti, con cui ha avuto il figlio Sammy e prima ancora – giovanissima – un matrimonio in Tunisia che è terminato quando è venuta in Europa, trasferendosi a Parigi e lavorando come modella. Ha sfilato per Armani (era alla camera ardente dello stilista), Gaultier, Chanel, Cavalli. Dal 2003 è giornalista pubblicista, ha lavorato sia in Rai che a Mediaset come conduttrice.

