“Affari Tuoi”, la catanese Alice vince 100mila euro. VIDEO

Catania – La dea bendata bacia una concorrente siciliana di “Affari Tuoi”, il game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino: protagonista della puntata di ieri (2 novembre) la catanese Alice, che vive a San Giovanni La Punta.

Dopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena, Alice, 36 anni, impiegata in u supermercato, ha portato a casa una vincita complessiva di 107mila euro: 100mila + 7mila per Gennarino.

Nel suo pacco iniziale c’erano 100mila euro, ma con il cambio finale aveva rischiato tutto, trovando zero euro. Ma la fortuna le ha sorriso nella “regione fortunata”: la Puglia le ha regalato il colpo di scena finale.

Alice, mamma di due bimbe, ha giocato accompagnata dalla sorella Federica. Durante la puntata ha mantenuto sangue freddo ed è stata simpaticissima.

«Mi serviva staccare dalla routine» ha detto, scegliendo la Puglia come «regione fortunata», appunto «in onore di zio Pippo», il suo vicino di casa morto di recente, «che è stato un padre per me. Ha cresciuto mia figlia, mi portava da mangiare, mi ha dato l’anima. Purtroppo all’improvviso è venuto a mancare ed è stato un colpo al cuore…».

