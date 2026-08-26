Affonda una barca a Capo Passero, sei salvati

Portopalo di Capo Passero – Nel pomeriggio di sabato 22 agosto, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero, in servizio a bordo del battello G.C. B 181, ha portato a termine un intervento di soccorso in mare nello specchio acqueo antistante l’Isola di Capo Passero.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa relativa a un’unità da diporto affondata in località Isola di Capo Passero. Il G.C. B 181, impegnato nell’attività di vigilanza e pattugliamento nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026”, ha raggiunto tempestivamente la zona indicata e, individuati i sei naufraghi, ha proceduto al loro immediato recupero a bordo.

Terminate le operazioni di recupero, il battello ha fatto rientro in sicurezza presso il porto Fossa di Marzamemi, dove i naufraghi sono stati sbarcati e affidati alle cure del 118, per la verifica delle rispettive condizioni di salute.

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