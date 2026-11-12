Agenda rossa Borsellino, perquisizioni per l’ex capo della polizia De Gennaro

Caltanissetta – L’indagine della procura di Caltanissetta sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino segna oggi una sorpresa: il pool coordinato dal procuratore Salvatore De Luca ha incaricato i carabinieri del Ros di notificare un decreto di perquisizione all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e ad altre tre persone dell’entourage dell’ex superpoliziotto. Il decreto è stato emesso nell’ambito di un’inchiesta contro ignoti riguardante le stragi del 1992. Dunque, allo stato, De Gennaro e gli altri quattro perquisiti non sarebbero indagati.

In un comunicato diramato dal procuratore De Luca si legge che «sin dai primi accertamenti si è registrato una – apparentemente ingiustificata – preoccupazione da parte del dottor De Gennaro, sia per la presente indagine, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia del defunto dottor La Barbera, sia sull’andamento del processo Depistaggio in corso presso il Tribunale di Caltanissetta». I magistrati nisseni spiegano di aver «raccolto molteplici elementi dai quali è possibile desumere che lo stesso De Gennaro, secondo l’ipotesi di questo ufficio, avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato, sempre secondo l’ipotesi dell’ufficio – avvalendosi oltre che dell’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto, già ispettore di Polizia e presumibilmente in servizio al DIS (su quest’ultimo punto vi sono accertamenti in corso), ora in pensione -, al fine di impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni a questa autorità giudiziaria».

Per la procura nissena, «vi sono altresì elementi, sempre a livello di concreta ipotesi, circa un’ulteriore condotta messa in atto sempre dal dottor De Gennaro il quale, avvalendosi questa volta di un’altra sua fedele collaboratrice, Donatella Peruzzi – anche lei in forza al DIS – avrebbe celato della documentazione, appositamente meglio occultata all’indomani delle predette perquisizioni del settembre 2023. Documentazione solo in parte recuperata dai militari del Ros (ritrovata poiché era stata, per una fortuita contingenza, rubata da ignoti nel corso dell’indagine) riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all’arresto di Salvatore Contorno nel 1989. Ciò sarebbe avvenuto – conclude il procuratore De Luca – anche in relazione alla distruzione di altra documentazione che, secondo gli stessi interessati, sarebbe particolarmente delicata».

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