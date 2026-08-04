Agenzia del Demanio, assunzioni in diverse città: stipendi fino a 57mila euro

Roma –L’Agenzia del Demanio ha avviato una nuova campagna di assunzioni per inserire personale qualificato in varie sedi del Paese. Le selezioni, attualmente aperte, comprendono 11 procedure finalizzate all’assunzione di 14 professionisti, rivolte sia a candidati diplomati sia laureati, in base al profilo richiesto.

L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento dell’ente, che amministra un patrimonio immobiliare statale composto da oltre 45.000 beni, per un valore stimato superiore ai 63 miliardi di euro. L’ampliamento dell’organico è legato anche ai numerosi interventi previsti dal PNRR e ai progetti di riqualificazione del patrimonio pubblico.

Selezioni senza concorso pubblico

A differenza di molte amministrazioni pubbliche, l’Agenzia del Demanio opera come Ente Pubblico Economico. Per questo motivo il personale viene assunto con procedure disciplinate dal diritto privato e non attraverso i tradizionali concorsi pubblici.

L’iter di selezione prevede principalmente due fasi:

analisi dei curricula presentati dai candidati;

colloqui individuali per verificare competenze professionali e capacità personali.

Non sono quindi previste prove scritte, banche dati o graduatorie tipiche dei concorsi ordinari.

Le figure professionali ricercate

Le posizioni aperte riguardano soprattutto profili tecnici, amministrativi e specialistici. Tra gli incarichi disponibili figurano:

n. 1 BIM Specialist – Roma

n. 1 Architetto paesaggista – Roma

n. 1 Esperto legale – Roma

n. 1 HR Controller e Data Analyst – Roma

n. 1 Responsabile Payroll – Roma

n. 1 Referente junior contabilità generale – Roma

n. 4 Referente tecnico RUP Junior (categorie protette) – Roma

n. 1 Referente amministrativo e contabile – Vicenza

n. 1 Referente amministrativo e contabile – Firenze

n. 1 Referente RUP – Napoli

n. 1 Esperto servizi tecnici – Napoli

L’inserimento di queste figure risponde alla necessità di sostenere i numerosi interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione energetica e valorizzazione degli immobili pubblici. L’Agenzia è inoltre impegnata nella gestione di importanti appalti che utilizzano la metodologia BIM e punta ad ampliare ulteriormente i progetti di recupero del patrimonio immobiliare nei prossimi anni.

Sedi di lavoro e trattamento economico

Le assunzioni interesseranno le sedi di Roma, Napoli, Firenze e Vicenza. Per alcune posizioni è prevista anche la possibilità di lavorare in modalità agile fino a 12 giorni al mese.

La retribuzione varia in funzione dell’esperienza e delle responsabilità assegnate. Per i profili di ingresso lo stipendio parte da circa 28.000 euro lordi annui, mentre per i ruoli più qualificati può arrivare fino a 57.000 euro lordi all’anno. Il pacchetto di welfare comprende anche assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare.

Requisiti e condizioni da conoscere

Chi intende partecipare alle selezioni dovrà presentare la candidatura entro il 5 agosto, rispettando alcune regole stabilite dall’ente. In particolare:

è possibile candidarsi a una sola posizione;

i candidati assunti dovranno permanere almeno 36 mesi nella sede di prima assegnazione prima di poter richiedere un eventuale trasferimento.

Un’opportunità rivolta a profili qualificati

Le selezioni sono rivolte prevalentemente a candidati in possesso di titoli di studio e competenze specialistiche, con requisiti che variano in base alla posizione scelta. Per questo motivo rappresentano un’occasione destinata soprattutto a professionisti e tecnici qualificati interessati a lavorare nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.