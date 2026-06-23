Agenzia delle dogane, in arrivo nuovi concorsi: 1.300 posti

Sono ufficialmente in arrivo i concorsi per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: la delibera n. 538 dell’8 giugno 2026 informa che il Comitato di gestione dell’Adm ha autorizzato formalmente la spesa necessaria per organizzare le selezioni. Le procedure previste sono tre: 100 posti riservati ai sensi della Legge 68/1999 (categorie protette e persone con disabilità); 783 posti nell’area Funzionari con profilo Funzionari Amministrativo-Tributari (Famm) e 480 posti nell’area Assistenti con profilo Assistenti Amministrativi (Amm). Il totale è di 1.363 assunzioni entro il 2028.

I dettagli definitivi in base a requisiti, materie e modalità di selezione saranno contenuti nei bandi ufficiali, non ancora pubblicati. Ciò che sappiamo al momento è che i profili oggetto del bando sono due: funzionari amministrativo-tributari, generalmente posizione riservata a candidati laureati e per cui è richiesto di occuparsi di attività ispettive, tributarie, doganali e di gestione amministrativa dell’ente; assistenti amministrativi, posizione solitamente accessibile anche con il diploma di scuola secondaria superiore e che supporta le attività gestionali e amministrative nelle varie sedi di Adm.

La delibera di autorizzazione della spesa è il primo atto formale che avvia concretamente l’iter organizzativo dei concorsi. Come anticipato, saranno poi i bandi veri e propri a stabilire come procedere con l’affidamento dei servizi di reclutamento, ma – tenendo conto che l’ente si è posto come obiettivo il 2028 per finalizzare tali assunzioni – è ragionevole ipotizzare che i bandi possano essere pubblicati già entro la fine dell’anno in corso. Per monitorare l’uscita ufficiale dei bandi, puoi consultare direttamente la pagina dei concorsi pubblici in svolgimento del sito Adm (a questo link) e il portale concorsi di Adm (a questo link).

Anche i requisiti specifici per le varie posizioni saranno resi noti nel testo di ciascun bando, su quelli generali invece – basandosi anche sulle precedenti procedure dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – si può ipotizzare che siano i seguenti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea (o equiparata);

– godimento dei diritti civili e politici;

– non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

– non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

– idoneità fisica all’impiego;

– posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985).

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