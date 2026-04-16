Agenzia Spaziale Italiana: la Cometa più luminosa di questi giorni fotografata da Scicli

Scicli – La foto è del docente sciclitano Emanuele Nifosì.

Scrive l’Agenzia spaziale italiana che pubblica la foto e la notizia: “Ecco la cometa più luminosa di questi giorni: C/2025 R3 (PanSTARRS) fotografata da Emanuele Nifosì. Visibile nella Costellazione di Pegaso, il 19 aprile passerà alla minima distanza dal Sole. È stata scoperta l’8 settembre 2025 dall’Osservatorio PanStarrs alle Hawaii e questa sarà l’unica visita al nostro Sistema Solare: la sua orbita è infatti definita ‘iperbolica’, quindi aperta, e dunque si allontanerà per sempre da noi”.

“Il 10 aprile il cielo era stellato, l’aria tersa e senza vento. Finalmente la serata perfetta per tentare di fotografare la Cometa C/2025 R3 che sarebbe sorta la mattina seguente – racconta Emanuele – porto in terrazza tutta l’attrezzatura, e, per ‘scaldare’ la strumentazione, punto il gruppo di Galassie M81 e M82 (Bode e Sigaro), un classico di questo periodo. Scatto e ho la conferma della trasparenza dell’aria. Vado a dormire. La cometa sarebbe sorta a est-nord-est intorno alle 04:00, ma devo aspettare ancora un po’ prima che gli astri appaiano sopra la collina. Alle 4.30 punto la cometa ed eccola li! Con la sua coda chiara e ben visibile. Avvio l’autorun e la sequenza di scatti e, dopo l’elaborazione con il software, ecco il risultato!”

Scicli, Sicilia, 11 aprile 2026 dalle 05:02 alle 05:27

La cometa

“La cometa, scoperta lo scorso settembre, raggiungerà il punto più vicino al Sole (perielio) il 20 aprile, quando passerà alla distanza di 76,3 milioni di chilometri. L’avvicinamento spesso aumenta l’attività e la luminosità di una cometa, perché il ghiaccio presente sublima, trasformandosi in gas che brilla quando assorbe la radiazione solare. La cometa effettuerà poi il suo massimo avvicinamento alla Terra il 27 aprile, passando a una distanza di circa 70,8 milioni di chilometri.

Il momento migliore per osservare la PanSTARRS dall’emisfero settentrionale sarà a metà mese. Dal 13 al 15 aprile circa, la cometa apparirà vicino al Grande Quadrato di Pegaso, appena sopra l’orizzonte orientale un’ora prima dell’alba, prima di spostarsi nella costellazione dei Pesci”.

La cometa è stata scoperta l’8 settembre 2025 dal telescopio di survey Pan-STARRS alle Hawaii. Pan-STARRS significa Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System.

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