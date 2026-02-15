Aggredisce e tenta di rapire una bimba di 1 anno e mezzo al supermercato, arrestato a Bergamo

Bergamo – Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 febbraio, la polizia di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato, per aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo e di averla ferita. Intorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato della città mentre una famiglia, con padre, madre e figlia, stava uscendo. All’improvviso ha afferrato la piccola per le gambe e ha cercato di strapparla alla madre, che la teneva per mano, tentando di trascinarla all’interno del centro commerciale.

La donna ha immediatamente reagito, tirando verso di sé la piccola e gridando per chiedere aiuto. Subito dopo di le è intervenuto il padre, insieme ad alcuni passanti e agli addetti alla vigilanza, che hanno bloccato l’uomo fino all’arrivo della polizia. Gli agenti hanno messo in sicurezza la bambina e portato l’uomo in Questura. Le testimonianze e le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto. La piccola è stata portata in ospedale, dove le è stata riscontrata una frattura del femore causata dalla violenza subita. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, perché ai danni di una minore di 14 anni, e di lesioni aggravate. Ora è in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

