Aggredisce sul treno una modella e lei fa il video

Monza – È stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate il 26enne gambiano che ha aggredito senza alcun motivo una giovane modella brasiliana, a bordo di un treno regionale che da Ponte San Pietro (Bergamo) viaggiava verso Porta Garibaldi (Milano), all’altezza di Arcore (Monza), e che lei ha documentato con un video sui social media.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere stato allontanato da Palermo con un foglio di via del questore, dopo essere stato denunciato per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi. Poco dopo l’aggressione, la giovane ha chiesto aiuto al 112 ed è stata portata in ospedale, al San Gerardo di Monza, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni ed è poi stata sentita direttamente in caserma dai carabinieri.

Le ricerche, immediatamente diramate, hanno portato all’individuazione del 26enne alla stazione ferroviaria di Carnate (Monza), da parte degli agenti della Polfer. A quel punto è stato fermato dai carabinieri, identificato e denunciato.

“Sono stati minuti per me infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare e l’unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi”. Inizia così il racconto sui social dell’aggressione subita da Stephanie A., giovane modella brasiliana.

La giovane ha lanciato l’appello in rete, pubblicando un video nel quale grida contro l’uomo che l’ha appena picchiata, mentre grida “perché, dimmi perché, mi hai dato un pugno in faccia”, mostrando i segni dell’aggressione sulle braccia e sul volto e pubblicando la foto del suo aggressore. “Oggi sono riuscita a scappare viva – ha aggiunto – però ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questi, ubriachi, drogati, malati, non lo so. Recentemente il mondo ha visto la morte della ragazza sulla metro di NY, senza che lei facesse nulla”.

