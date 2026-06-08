Aggrediti due agenti della Polizia Locale durante un controllo per guida di uno scooter senza targa. Arrestato uno straniero

Comiso – Un cittadino straniero è stato tratto in arresto, ieri pomeriggio, dalla Polizia Locale di Comiso dopo che gli agenti del Comando lo avevano fermato nel centro storico poichè alla guida di un ciclomotore senza targa, senza copertura assicurativa e senza patente. Nel corso del controllo, l’uomo, non riuscendo a fornire i documenti richiesti, è andato in escandescenza ed ha aggredito il Commissario Capo Salvatore Giardina e l’ispettore capo Fabrizio Pagliari, causando a questi ultimi contusioni e ferite durante la fase di immobilizzazione ed ammanettamento. L’uomo è stato, quindi, fotosegnalato e poi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e posto quindi alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo. Il sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, esprimono solidarietà e vicinanza ai due agenti rimasti offesi ed agli altri presenti sul posto, nonchè gratitudine per aver anteposto l’ordine pubblico e la sicurezza alla propria incolumità.

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