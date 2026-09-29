Ha 47 anni. In carcere Mariagrazia Messina, che ha sfregiato l’avvocato Pierfrancesco Broccio.

Condividi "Aggressione con acido, trovata la donna che ha colpito il suo avvocato. È Mariagrazia Messina" sui social

Messina – Con l’ipotesi di reato di lesioni aggravate, è stata fermata dai carabinieri in una strada di Catania la quarantasettenne Maria Grazia Messina, accusata di avere aggredito con l’acido venerdì scorso nella città dello stretto l’avvocato cinquantottenne Pierfrancesco Broccio.

La donna aveva finito di scontare sei anni fa nell’ex ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona, una condanna – subita assieme ad un amante – per l’omicidio del marito, ucciso a coltellate nel giugno del 2007 nel quartiere etneo di Librino.

Era stata lei stessa a richiedere un appuntamento con il legale – che in passato l’aveva già assistita per due volte – con il pretesto di sottoporgli la documentazione di un procedimento penale in cui era parte offesa.

L’avvocato aveva fatto salire la cliente nella propria auto alla stazione ferroviaria di Messina, dove la donna era giunta in treno da Catania: nel tragitto verso lo studio professionale a Santo Stefano Medio, Maria Grazia Messina avrebbe gettato addosso all’uomo l’acido corrosivo contenuto in una bottiglietta.

Nella terapia intensiva del centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, le condizioni di Pierfrancesco Broccio – che ha riportato bruciature nel venti per cento del corpo – sono in via di lento e graduale miglioramento.

Sulla dinamica e sul movente dell’aggressione all’avvocato Broccio, sposato e padre di quattro figli, indagano i Carabinieri.

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