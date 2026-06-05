Un automobilista ha forzato il blocco davanti ad uno ispettore della Polizia municipale , che cercava di fermarlo.

Condividi "Aggressione durante la granfondo Giro dell’Etna: vigile aggredito e un volontario evita il peggio" sui social

Mascalucia, Catania – La 6^ edizione della Gran fondo Giro dell’Etna di ciclismo, che ha richiamato una notevole partecipazione di atleti, lungo le strade attorno al vulcano, quest’anno, purtroppo, si è anche caratterizzata, per il brutto episodio avvenuto durante il passaggio a Mascalucia, nella rotonda all’angolo tra via del Bosco e Via Libertà.

Con un automobilista che ha forzato il blocco, ponendosi davanti ad uno ispettore della Polizia municipale di Mascalucia, che cercava di fermarlo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di travolgerlo e poi sarebbe sceso dall’auto aggredendolo fisicamente.

La situazione è degenerata in pochi secondi. Ad evitare conseguenze più gravi è stato un volontario, presente sul posto, che ha bloccato l’aggressore fino all’arrivo dei rinforzi.

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