Aggressione in ospedale: dottoressa ferita da paziente a colpi di ombrello

Siracusa – Ancora un episodio di aggressione ai danni del personale sanitario all’interno dell’ospedale Umberto I di Siracusa. A denunciare l’accaduto è il segretario generale della Cisl Medici Ragusa Siracusa, Giuseppe Runza, che ha raccolto la segnalazione di una collega vittima dell’aggressione.

Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto in uno dei reparti dell’ospedale di via Testaferrata. La dottoressa, chiamata per una consulenza in un altro reparto, si sarebbe accorta dello strano comportamento di una paziente intenta a sottrarre materiale dal magazzino. Alla richiesta di spiegazioni, la paziente ha reagito con violenza, prima verbalmente e poi fisicamente, colpendo la dottoressa più volte, anche con un ombrello.

La professionista sanitaria è stata soccorsa e medicata dai colleghi all’interno della struttura.

“Si tratta di un episodio gravissimo che ribadisce purtroppo i gravi rischi a cui è esposto tutto il personale ospedaliero – ha commentato Runza – L’aggressione è ancora più preoccupante perché avvenuta all’interno di un reparto, in un contesto già delicato e scandito da emergenze continue. Tali episodi minano inevitabilmente la serenità di chi opera quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei pazienti”.

Il segretario della Cisl Medici ha inoltre espresso piena vicinanza alla collega aggredita, condannando qualsiasi forma di violenza nei confronti di chi lavora in ospedale.

