Aggressione in uno chalet a Marina di Modica, due decreti Dacur per un 32enne e una 25enne residenti a Modica

Il gesto di violenza è avvenuto al lido Scirocco.
di Redazione
Modica – La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a due provvedimenti di D.AC.UR. nei confronti di un 32enne e di una 25enne, entrambi residenti a Modica.
In particolare, l’istruttoria della Divisione Anticrimine ha tratto origine da una grave aggressione avvenuta lo scorso 31 maggio all’interno dello stabilimento balneare “Chalet Lido Scirocco” di Marina di Modica poi proseguito nelle immediate vicinanze dello stesso, agita ai danni di un giovane che ha riportato lesioni personali.
I provvedimenti del Questore di Ragusa, notificati dal personale del Commissariato di P.S. di Modica, impongono ai destinatari il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dello stabilimento balneare “Chalet Lido Scirocco”, a Marina di Modica per la durata di 1 anno.
Il divieto è esteso anche agli altri stabilimenti balneari, lidi, chalet e locali di pubblico trattenimento presenti nella località balneare.
I provvedimenti rientrano nell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato volta a impedire la frequentazione di esercizi pubblici e luoghi di aggregazione da parte di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.
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