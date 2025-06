Agrigento, Ragusa e Siracusa tra le città più calde. Catania e Palermo da “bollino rosso”

Aumentano nel fine settimana le città marchiate dal bollino rosso dell’allerta caldo: dalle 17 di sabato, saliranno a 21 nella giornata di domenica ed il termometro potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. L’afa e l’aumento delle temperature hanno però già portato i primi effetti negativi: sono infatti aumentate le richieste di intervento al servizio 118, registrando un +4% negli ultimi sette giorni. Per effetto dell’anticiclone africano, le temperature raggiungeranno i 37-40 gradi dal Nord al Sud.

La città più calda durante il weekend sarà Taranto con 40 gradi, ma non si starà molto meglio ad Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni con 39 gradi. Una media di 38 gradi è invece prevista a Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma. Nel resto del Paese le temperature raggiungeranno i 34-36 gradi accompagnate da un’elevata umidità. Per domani è previsto il bollino rosso di allerta 3 in 17 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona), mentre domenica le città in rosso per le ondate di calore salgono a 21 su un totale di 27 città monitorate (si aggiungeranno alla lista in rosso anche Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo).

Dal 4-5 luglio è invece possibile un allontanamento dell’anticiclone. La situazione è monitorata anche dal ministero della Salute con i bollettini giornalieri sulle ondate di calore.

