Agriturismi e agricoltura sociale, bando da 40 milioni dalla Regione siciliana

Palermo – La Regione siciliana ha pubblicato il bando “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” relativo alla misura Srd03 del Psp 2023/27.

La Regione stanzia 40 milioni da investire nella ricettività turistica, nel recupero dei caseggiati rurali, nella valorizzazione del nostro entroterra ma soprattutto nella possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Entriamo nel dettaglio. Parliamo di un bando, atteso da almeno sette anni, che mira a valorizzare le aree rurali. Il bando prevede risorse per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento di queste aree. Si tratta di interventi volti alla creazione e alla valorizzazione di agriturismi, agricoltura sociale, attività educative e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il bando prevede aiuti a fondo perduto pari al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi aziende.

Possono partecipare tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che potranno inviare le domande, esclusivamente attraverso il portale Sian, dal 5 novembre al 5 febbraio.

