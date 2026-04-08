Air Canada inaugura il Catania-Montreal

Catania – Air Canada e SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso hanno ospitato oggi a Catania un evento istituzionale per celebrare il lancio del nuovo collegamento diretto stagionale tra Catania e Montréal, operativo dal 5 giugno al 23 ottobre 2026.

Il servizio stagionale opererà tre volte a settimana da Catania verso Montréal dal 5 giugno al 23 ottobre 2026, con il moderno Boeing 787 Dreamliner.

Da Catania, i viaggiatori provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia potranno accedere facilmente al Nord America. Oltre al collegamento diretto con Montréal, i passeggeri beneficeranno di comode coincidenze verso l’intero network Air Canada, inclusi Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. I passeggeri diretti negli Stati Uniti via Canada potranno inoltre usufruire del servizio di preclearance doganale statunitense, completando le formalità prima della partenza e arrivando come voli domestici.

Allo stesso tempo, la nuova rotta stagionale rafforza i flussi inbound verso la Sicilia durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori nordamericani un ulteriore punto di accesso all’isola, in aggiunta ai collegamenti esistenti su Roma, Milano e Venezia. Con gli Stati Uniti tra i principali mercati inbound per l’Italia, il servizio è stato pianificato per garantire connessioni fluide via Montréal da città chiave come New York, Los Angeles e Boston.

I voli saranno operati con la moderna flotta Boeing 787 Dreamliner di Air Canada, offrendo ai clienti la scelta tra Signature Class, Premium Economy ed Economy. In Signature Class, i passeggeri possono godere di un’esperienza premium a lungo raggio con sedili completamente reclinabili, ristorazione curata e servizio personalizzato.

I clienti possono inoltre beneficiare di Aeroplan, il programma fedeltà di Air Canada, che consente di accumulare e utilizzare punti su tutta la rete globale della compagnia e con numerosi partner. Aeroplan offre grande flessibilità, assenza di blackout dates sui voli Air Canada e la possibilità di combinare punti e denaro, garantendo maggiore valore e scelta ai viaggiatori frequenti.

Con l’introduzione di questa nuova rotta stagionale, Air Canada offrirà fino a 39 voli settimanali tra Italia e Canada, da Roma, Milano, Venezia, Napoli e ora anche da Catania, consolidando il proprio ruolo di compagnia leader tra i due Paesi.

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