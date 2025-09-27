Air Italy è il nuovo nome di Aeroitalia

Air Italy ritornerà a breve nei cieli italiani. Una intervista a Gaetano Intrieri – CEO di Aeroitalia e pubblicata stamani dal quotidiano nazionale Repubblica, svela che Air Italy è il nuovo nome del brand per l’aerolinea italiana Aeroitalia. Quest’ultimo nome era stato oggetto di un contenzioso giudiziario, che recentemente ha sancito l’obbligo di cambio del nome del vettore perchè simile a quello di Alitalia, brand nell mani di ITA Airways.

Il sottotitolo dell’articolo / intervista di Aldo Fonanarosa recita quanto segue “Secondo i giudici, la nuova compagnia (Aeroitalia) ha un nome e un brand troppo simili a quelli di Alitalia (ora proprietà di Ita). Il manager: “Obbediamo alla magistratura. Ma adesso giochiamo una seconda partita. Vogliamo sapere se Ita ha una posizione dominante a Linate come sospettiamo”.

Alla domanda “Air Italy era il nome dell compgnia aerea sarda che ha chiuso nel 2020. Siete proprio sicuri di poterlo usare?”. Intrieri risponde: “Assolutamente si, perchè sono trascorsi più di 5 anni dll’ultimo volo della vecchia Air Italy”.

