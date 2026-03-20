«Aiutatemi, che locale è questo?»: posta la foto su Fb e scatta la caccia al fidanzato traditore

Roma – Qualche giorno fa su un famoso gruppo Fb dedicato alle mamme (55mila iscritti) è spuntata una foto e un post che una volta tanto non parlava di scuole, compiti o malattie di bimbi. L’aiuto che chiedeva questa donna era, decisamente, di tutto altro genere: «Mamme che tutto potete, mi aiutate a identificare il locale in cui è stata scattata questa foto? È di Roma? Qualcuna riconosce il logo? Vorrei verificare se la foto è fatta con AI». Il motivo è presto svelato: «Una mia amica ha ricevuto questa foto dalla presunta amante del suo fidanzato. Lui è a Roma per lavoro e lei sostiene di averlo accompagnato. Vorremmo capire se questo locale esiste o è un foto finta».

Apriti cielo. Mai scatenare una donna su un fidanzato fedifrago. Al grido di «incastriamo il traditore», in rete si apre la caccia: «È un caffè nel quartiere Trieste», «è un ristorante al Circo Massimo», «forse è un hotel», «mio marito ha una società di investigazione se serve». In poche ore piovono centinaia di commenti. Un esercito di donne interroga ChatGpt, scandaglia foto sul web e sui social: «L’Fbi non è niente», scrive qualcuna. Quanto ha ragione.

Risultato? Il mistero non è ancora stato svelato, ma una cosa è certa: la solidarietà tra donne non si batte.

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