Al Bano a casa di Sophia Loren a Ginevra, la foto della diva fa il giro del web

Ginevra – Al Bano ha fatto visita a Sophia Loren nella sua casa di Ginevra. Le foto del loro incontro sono state condivise dal collezionista d’auto svizzero Daniel Iseli e hanno fatto il giro dei social. Il cantante di Cellino San Marco ha postato la foto dell’incontro speciale in una storia sulla sua pagina Instagram.

Lo scatto è stato fatto a Ginevra, a casa della diva italiana che oggi ha 90 anni. Loren vive da oltre cinquant’anni nella città svizzera: qui sono nati i suoi figli, Carlo ed Edoardo. Si vede Al Bano con l’immancabile panama bianco e l’attrice con un turbante che le copre il capo e un cardigan bianco e pantaloni neri, seduta su una poltrona rossa. Loren tiene le mani dei due amici, a dimostrazione di un rapporto di affetto.

«La visita alla grande dame – scrive Iseli in un post sulla sua pagina Instagram corredato da una galleria di foto – è durata circa due ore: è stata piena di calore, profondo rispetto e preziosi ricordi di momenti condivisi. Una tazza di caffè, risate, storie e ricordi». Poi, un regalo prezioso. Come segno speciale di amicizia, Sophia ha firmato le foto del suo precedente incontro con Daniel e Al Bano a Roma. «Un momento da pelle d’oca che rimane», si legge nel post. Nella galleria seguono le immagini dei Premi Oscar e altre di momenti in compagnia della diva.

