Al Pacino in visita da Papa Leone XIV in Vaticano: è la prima star di Hollywood ricevuta in udienza

Condividi "Al Pacino in visita da Papa Leone XIV in Vaticano. VIDEO" sui social

Città del Vaticano – Nelle immagini, la visita di Al Pacino a Papa Leone XIV. L’attore americano ha incontrato il Pontefice lunedì 16 giugno in vaticano, diventando così la prima star di Hollywood ricevuta in udienza. Pacino – ha riferito il suo produttore – è apparso visibilmente commosso e ha descritto questo incontro come «uno dei momenti più importanti e toccanti della sua vita».

Durante l’incontro è stato regalato al Santo Padre un modellino di Maserati.

Attualmente Al Pacino si trova in Italia per girare il film ‘Maserati: The Brothers’, la cui trama ripercorre la storia dei fratelli che fondarono a Bologna nel 1914 il marchio automobilistico poi divenuto famoso in tutto il mondo.

© Riproduzione riservata