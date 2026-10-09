Al Palo Bianco, a Donnalucata, è il giorno delle tartarughe. VIDEO

Scicli – 9 ottobre, è il giorno della schiuse delle tartarughine caretta caretta nella spiaggia Palo Bianco di Donnalucata.

A darne l’annuncio è Oleana Prato del WWF: “Emergono le neonate dell’ultimo nido atteso della stagione, grazie alla segnalazione di Luigi Nifosì, che vegliava ogni mattina l’eventuale schiusa e alla cura di Caterina Mirabella e Franco, che lo hanno messo in sicurezza e custodito da quando è stato deposto ad agosto.

Il contributo dei volontari, di ciascuno di noi, anche il più piccolo, aiuta a contribuire la conservazione di questa fantastica specie”.

Le uova erano state deposte il 10 agosto. La schiusa dopo 60 giorni.

© Riproduzione riservata