Al ristorante con un’altra donna, la moglie vede il video spot e lo butta fuori di casa

Aveva detto alla moglie di essere impegnato in una cena di lavoro, ma in realtà si trovava al ristorante con un’altra donna. Proprio in quel locale è stato ripreso durante le riprese di uno spot promozionale poi diffuso sui social. Una volta visto il filmato, la consorte lo ha riconosciuto, ha scoperto l’inganno e lo ha allontanato da casa. A rendere pubblica la vicenda è il Codacons, al quale l’uomo si è rivolto lamentando di essere stato inquadrato e inserito nel video senza alcuna informazione preventiva né consenso. L’associazione sta valutando le iniziative da intraprendere in sede civile e un esposto al Garante per la protezione dei dati personali.

