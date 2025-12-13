Al ristorante con un’altra donna, la moglie vede il video spot e lo butta fuori di casa

La moglie lo ha lasciato
di Redazione
Aveva detto alla moglie di essere impegnato in una cena di lavoro, ma in realtà si trovava al ristorante con un’altra donna. Proprio in quel locale è stato ripreso durante le riprese di uno spot promozionale poi diffuso sui social. Una volta visto il filmato, la consorte lo ha riconosciuto, ha scoperto l’inganno e lo ha allontanato da casa. A rendere pubblica la vicenda è il Codacons, al quale l’uomo si è rivolto lamentando di essere stato inquadrato e inserito nel video senza alcuna informazione preventiva né consenso. L’associazione sta valutando le iniziative da intraprendere in sede civile e un esposto al Garante per la protezione dei dati personali.
© Riproduzione riservata