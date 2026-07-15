Al ritorno dal festino di Santa Rosalia ambulanza si ribalta in prossimità di Piazza Armerina, due feriti

Piazza Armerina – Incidente ieri notte sull’autostrada A19 al km 131 in direzione Catania, due chilometri dopo Mulinello, dove un’ambulanza si è ribaltata e il traffico è rimasto bloccato con ‘autostrada chiusa per consentire i soccorsi. L’autostrada è successivamente riaperta e la circolazione è ripresa regolarmente. Pe quanto riguarda il grave incidente, sul suo sito Seus fornisce un aggiornamento ufficiale, “anche al fine di rassicurare colleghi, familiari e cittadini ed evitare il diffondersi di informazioni non veritiere”. E scrive: “Questa notte, durante il rientro da un servizio operativo sull’autostrada A19, un mezzo di logistica della Seus, UCR- Centrale Operativa, del Modulo Regionale Maxiemergenze è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

I due colleghi a bordo, Mario e Santina, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso presso l’Ospedale Umberto I di Enna. Le loro condizioni hanno reso necessario il ricovero ospedaliero e sono costantemente monitorate dalle équipe sanitarie, fortunatamente non sono in pericolo di vita”.

Il Presidente, Riccardo Castro : «Mario e Santina stavano rientrando da un servizio operativo svolto al servizio della collettività. Oggi, ogni nostro pensiero è rivolto esclusivamente a loro e alle rispettive famiglie, che abbiamo prontamente contattato e che continuiamo ad aggiornare costantemente sulle loro condizioni. Sono ore di grande apprensione per tutti noi. La nostra speranza è che possano ristabilirsi al più presto e tornare ad abbracciare i loro cari. A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta SEUS desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione. Siamo certi che la forza, la professionalità e lo spirito di servizio che ogni giorno contraddistinguono il loro lavoro li accompagneranno anche in questo difficile percorso. Tutta la famiglia Seus è al loro fianco. Infine, esprimiamo profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale, ai colleghi intervenuti sul posto e al personale sanitario dell’Ospedale Umberto I di Enna per la professionalità, la tempestività e la dedizione dimostrate nelle operazioni di soccorso e di assistenza”.

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