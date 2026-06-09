Al Teatro Garibaldi di Modica l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania

Modica – Sarà un grande concerto sinfonico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven a chiudere la stagione “In Teatro Musica” del Teatro Garibaldi di Modica. L’appuntamento, in programma domenica 14 giugno alle ore 18.30, vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, una delle compagini sinfoniche più autorevoli del panorama musicale italiano, diretta dal pluripremiato maestro Stepan Armasar. Per l’occasione è stato predisposto un programma speciale, realizzato appositamente per il Teatro Garibaldi, e che sostituisce il precedente programma dedicato a “Piazzolla – i tanghi”. Ad aprire la serata saranno l’Ouverture da “Die Entführung aus dem Serail” K 384 (“Il ratto dal serraglio”) e la Sinfonia n. 35 in re maggiore K 385 “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart, opere caratterizzate da una straordinaria vitalità espressiva, da una raffinata scrittura orchestrale e da quella luminosità che continua a rendere il compositore salisburghese uno degli autori più amati di sempre. La seconda parte del concerto sarà dedicata alla Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, uno dei capolavori assoluti del repertorio sinfonico. Definita da Richard Wagner “l’apoteosi della danza”, l’opera si distingue per la sua forza ritmica e per la capacità di trasformare il movimento musicale in emozione pura, trascinando l’ascoltatore in un percorso di straordinaria intensità. A guidare l’orchestra sarà Stepan Armasar, giovane direttore moldavo considerato tra i talenti più interessanti della sua generazione. Formatosi a San Pietroburgo, ha vinto numerosi concorsi e ha collaborato con importanti istituzioni musicali internazionali. Nel 2025 si è aggiudicato sia il Primo Premio sia il Premio del Pubblico all’Arturo Toscanini International Conducting Competition di Parma, affermandosi all’attenzione della critica e del pubblico per la maturità interpretativa, la sensibilità musicale e la naturale autorevolezza sul podio.

«Salutiamo il nostro pubblico con un programma di grande fascino affidato al genio di Mozart e Beethoven, con interpreti di primo piano — dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata — Un ringraziamento speciale va al nostro affezionato pubblico, che ogni anno dimostra vicinanza e partecipazione crescenti, gremendo il teatro con entusiasmo e calore, e confermandolo punto di riferimento culturale per il territorio. Grazie anche a chi ci sostiene: alle istituzioni e agli sponsor privati che rendono possibile tutto questo. Ora ci proiettiamo all’estate, con appuntamenti che stanno già suscitando grande interesse e fermento». La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

© Riproduzione riservata