Al Velico di Maganuco scherma sull’acqua

Modica – Inizia la stagione estiva “Al Velico” il club sulla spiaggia di Maganuco noto ai molti appassionati che già l’anno scorso hanno sperimentato, da neofiti o abituali praticanti, surf, windsurf, sup e vela.

Ma l’attività condotta dagli intraprendenti e creativi direttori di “Al Velico” Elia e Ruggero Cicciarella non si è fermata durante l’inverno come ci ricorda Elia << a marzo è stato svolto un corso di abilitazione per l’uso del defibrillatore poi una master class di windsurf articolata in due fasi, due “windsurf camp”, una a marzo e l’altra ad aprile con 40 partecipanti condotte dalla campionessa Greta Benvenuti. I 40 partecipanti – ci ricorda Elia – provenivano in buona parte dalle città siciliane ma c’era anche un cittadino indiano proveniente da Copenaghen che aveva avuto notizie di “Al Velico” da Internet>>.

Il raccordo tra l’attività invernale e quella estiva del Club di Maganuco <<si è realizzato a partire dalla chiusura delle scuole – ci informa Ruggero – con gli allievi di alcune scuole di Modica, Scicli e Pozzallo che si sono avvicinati, avvicendandosi, agli sport acquatici: Sup, Surf; Windsurf con la propensione da parte di molti a continuare nell’attività.

Ma la stagione estiva si apre con un colpo da maestro dei due direttori che hanno offerto l’opportunità di esibirsi nel loro Circolo ad una delle eccellenze modicane e cioè Conad Scherma Modica, titolatissima Società che oltre ad una medaglia olimpica nel fioretto a squadre di Giorgio Avola alla XXXIII Olimpiade del 2012 a Londra, ha espresso a livello nazionale e mondiale il fior fiore di dirigenti come il Maestro Giorgio Scarso, fondatore e Presidente di Scherma Modica, che ha svolto per la Scherma nazionale ed internazionale, un ruolo da protagonista prima e dopo il suo incarico di Presidente nazionale della Federazione Italiana Scherma (FIS), Presidente della Federazione europea, vicepresidente del Coni.

“Duello in spiaggia” ha titolato l’evento in un post sul sito di Conad Scherma Modica dove è Maestro, Giancarlo Puglisi, maestro di levatura internazionale e benemerito promotore, con risultati davvero esaltanti, di una scherma inclusiva rivolta alla disabilità ed in particolare ai non vedenti.

Sotto gli occhi di un numeroso ed incuriosito pubblico presente nella assolata domenica del 29 giugno sulla spiaggia e nello specchio d’acqua antistante “Al Velico”, su un mega sup si sono esibiti, a livello dimostrativo, alcuni giovani schermidori della Scherma Modica: Riccardo Tidona, medaglia d’argento alle qualifiche regionali giovanili di spada, Giuseppe Di Stefano quinto classificato ai campionati italiani giovanili di spada, Francesco Agosta, vincitore nella categoria giovanissimi di due prove regionali di spada, Emma Basile medaglia di bronzo al Gran premio regionale Giovanissime e Matteo Leggio, campione regionale a squadre fioretto giovanissimi. A dirigere le esibizioni sulla pedana . . . acquatica c’era il Maestro Giancarlo Puglisi che ha anche aiutato ad apprendere i primi rudimenti a giovanissimi e non solo che numerosi sulla spiaggia hanno voluto provare le prime mosse di questa affascinante disciplina sportiva che come ricorda il Maestro Puglisi in uno dei suoi post di promozione della scherma: << Per la scherma l’età non è un limite, anzi! I benefici mentali e fisici di questo sport lo rendono accessibile a tutti>>. La promozione della scherma ha avuto ottimo esito, tutti entusiasti.

Francesco Micalizzi

