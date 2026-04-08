Al via il recruiting per lavorare nel settore alberghiero nel ragusano

Ragusa – I Centri per l’impiego di Ragusa, di Modica e di Vittoria, con la collaborazione di Sviluppo Lavoro Italia e con la partecipazione: del Comune di Ragusa, del Comune di Santa Croce Camerina, della Confcommercio – Federalberghi di Ragusa, dell’I.I.S.S. Galileo Ferraris e dell’I.I.S. Principi Grimaldi, organizzano delle giornate di selezione, finalizzate all’inserimento lavorativo presso le aziende del settore turistico alberghiero con sede nel territorio provinciale.

Gli interessati potranno cliccare sul seguente link e compilare il modulo entro il 12/04/2026:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHz3h-QecyWgaETBxGYN1fo4OwHMrNrxGIClcU82LRVelA4A/viewform?usp=dialog

I candidati saranno contattati dal Centro per l’Impiego indicando loro l’orario di convocazione dei colloqui con le aziende.

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