Al via la seconda edizione della “Mayorana School & Workshop”

Modica – Prenderà il via lunedì 16 giugno, con l’evento inaugurale, nei locali dell’auditorium Pietro Floridia, Piazza Matteotti, a Modica, la seconda edizione della “Mayorana School & Workshop”, l’evento internazionale dedicato alla fisica del neutrino che, fino al 25 giugno, vedrà riunite le massime autorità scientifiche nel settore provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo.

Saranno almeno 50 gli scienziati provenienti da tutto il mondo per un momento di confronto e di alta formazione. Organizzato dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con la collaborazione della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, l’evento rappresenta un punto d’incontro tra formazione avanzata e ricerca scientifica di frontiera, con particolare attenzione alle nuove generazioni di studiosi.

La serata inaugurale prevede i saluti delle autorità accademiche e istituzionali, un momento musicale curato dal Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, e una public lecture del Prof. Salvatore Esposito (Università di Napoli Federico II) dal titolo “Ettore Majorana, una misteriosa genialità”, aperta al pubblico e dedicata alla figura del celebre fisico.

La Mayorana proseguirà nei prossimi giorni con una serie di seminari, lezioni e incontri destinati a giovani ricercatori e dottorandi, offrendo un’occasione unica di formazione e scambio culturale.

“È per noi motivo di grande orgoglio ospitare nuovamente a Modica questo prestigioso evento scientifico- ha detto Salvatore Campanella, Presidente della Fondazione Grimaldi-. La Mayorana School & Workshop rappresenta un’occasione straordinaria per coniugare l’eccellenza della ricerca con la bellezza del nostro territorio. Questi ospiti avranno modo di apprezzare la bellezza dei luoghi diventando essi stessi testimonial del nostro territorio. Promuovere la cultura in tutte le sue forme, e il dialogo tra scienza e cittadinanza è oggi più che mai fondamentale. Accogliere studiosi da ogni parte del mondo e offrire ai nostri giovani l’opportunità di confrontarsi con la scienza ai massimi livelli significa investire nel futuro con visione e responsabilità.”

