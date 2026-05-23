Alain Prost rapinato e picchiato in casa, l’ex campione di F1 ferito alla testa

Ginevra – Momenti di terrore per l’ex pilota di Formula 1 Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. A dare la notizia è stato il quotidiano svizzero Blick secondo cui una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione dell’ex campione del mondo martedì scorso intorno alle 8.30 di mattina, aggredendo il francese e costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte.

L’ex pilota avrebbe riportato un trauma cranico in seguito all’aggressione.

Non è stato reso noto il valore del bottino, ma si ipotizza che sia molto elevato. La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’episodio avrebbe avuto un forte impatto emotivo, tanto da richiedere l’intervento di un team di supporto.

Le ricerche della polizia svizzera, tra posti di blocco e controlli sulle principali arterie stradali, non hanno portato all’arresto dei responsabili, che secondo gli investigatori sarebbero fuggiti in Francia. Secondo Blick attualmente Prost sarebbe tornato a Dubai, dove vive per gran parte dell’anno. Nella regione del Lago di Ginevra sono in forte aumento le rapine in villa, con 18 casi registrati solo nel 2025.

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