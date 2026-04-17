“Alba”: Pucci presenta la collezione Primavera-Estate 2026 a Ortigia

Siracusa – Anche quest’anno la Maison elegge il mare. Per la prima volta Pucci ha sfilato in Sicilia, proseguendo quel viaggio estetico che, dal 2022, ha toccato Capri, Portofino, Firenze e St. Moritz. Camille Miceli, direttrice artistica del brand, sceglie per ogni suo show un luogo dove colori e bellezza siano protagonisti assoluti.

La scelta per la presentazione della collezione Primavera-Estate 2026 è ricaduta su un gioiello del Mediterraneo: l’isola di Ortigia e Siracusa. La Grotta dei Cordari, una nicchia storica incastonata nel Parco Archeologico della Neapolis, si è trasformata in una passerella inedita, una location riservata a cui nessuno stilista aveva mai pensato prima.

La parola chiave della sfilata è Colore. Fucsia, arancio, rosso e beige sono le tonalità dominanti che danno corpo a “L’Alba”, il titolo della collezione. Queste nuance si sposano perfettamente con la pietra calcarea della location, arricchendosi di fantasie grafiche, gioielli appariscenti e frange dinamiche su capispalla. È una proposta che si discosta dalle stampe più tradizionali per esplorare nuove silhouette.

Il legame con il territorio è sancito anche dal logo della Maison, che per questa stagione richiama i due pesci intrecciati, simbolo del legame indissolubile tra l’acqua e l’Isola.

Oltre alla presenza di Vittoria Puccini, arrivata a Siracusa insieme alla figlia Elena, il front row ha ospitato diverse personalità del mondo del cinema e della cultura internazionale.

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