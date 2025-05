Alberghi irregolari: multe per 42 mila euro a Catania

Catania – Una vasta operazione di controllo, denominata ‘Turismo sicuro’, è stata condotta dalla polizia in 38 strutture ricettive della provincia di Catania. Gli agenti hanno passato in rassegna diverse strutture alberghiere del Catanese, rilevando numerose e gravi irregolarità che hanno fatto scattare, complessivamente, multe per 42 mila euro.

Sono stati denunciati 11 titolari per mancanza del certificato prevenzione incendi. In un altro caso, il gestore di un hotel di Nicolosi è stato denunciato per non aver comunicato le generalità degli alloggiati alla questura. In particolare, il titolare aveva fornito i nominativi di un solo componente di un gruppo di sette ciclisti, determinando un’evasione del fisco e un inadempimento delle prescrizioni previste per ragioni di sicurezza.

Inoltre, 24 albergatori sono stati multati per il mancato rispetto della normativa di settore: 20 sanzioni sono state elevate nei confronti di altrettante strutture per l’aumento dei posti letti rispetto a quelli previsti nella Scia, due per la mancanza della Scia, una per l’omessa comunicazione del cambio di amministratore e una per la mancata esposizione del Codice identificativo nazionale.

