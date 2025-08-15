Albero cade su un’auto, un morto e tre feriti. FOTO

Matera – Un albero a causa del maltempo si è abbattuto oggi, venerdì 15 agosto, su un’auto a Ferrandina in provincia di Matera. A bordo della vettura c’erano quattro ragazzi: uno è morto e gli altri tre sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dall’auto.

Lincidente ha causato la morte di Nicola Pipio, un giovane di 29 anni, che si trovava in una Fiat Panda, su cui, durante un violento temporale, nell’area picnic del bosco Fonnoni, si è abbattuta una quercia.

Pipio lavorava in un’azienda della Valbasento, in provincia di Matera, ed era un dirigente della squadra di calcio a 5 della sua città, la Ferrandina Sport Academy.

Il giovane stava trascorrendo il Ferragosto con una comitiva di amici. Nell’incidente sono rimasti feriti altri tre giovani, che erano nella stessa auto: la situazione più difficile riguarda una ragazza di 19 anni, ricoverata all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri due ragazzi, di 23 e 21 anni. L’incidente è avvenuto mentre nella zona era in corso il violento temporale, con pioggia, grandine e forte vento.

“I Vigili del fuoco giunti sul posto – è scritto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Matera – hanno trovato il veicolo schiacciato dal tronco dell’albero. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni presenti che sono riusciti a estrarre una persona dall’abitacolo. La squadra dei Vigili del fuoco di Ferrandina ha poi lavorato per liberare gli altri due occupanti rimasti incastrati, consegnandoli alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto”. Pipio, invece, è morto all’istante. La squadra dei Vigili del fuoco di Tinchi (Matera) “ha supportato l’intervento per aiutare ulteriori veicoli rimasti bloccati a causa del fango e del maltempo”. Sempre a causa del maltempo, sono stati diversi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco anche in altre zone della Basilicata.

