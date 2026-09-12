Alberto Angela racconterà il patrimonio siciliano in “Stanotte a…”, la trasmissione entra nell’accordo fra Rai e Regione Siciliana

Palermo – “Palermo e la Sicilia saranno protagoniste su Rai1 sia a Capodanno, con lo spettacolo della notte di San Silvestro, che a Natale: due grandi opportunità di promozione per la nostra isola”.

Lo conferma il Presidente della Regione Renato Schifani con un post social che ribadisce l’attivazione del protocollo d’intesa siglato ad aprile con la rai. Una convenzione che è già attiva.

Alberto Angela racconterà il patrimonio siciliano

“In giunta abbiamo deliberato per “Stanotte a…” di Alberto Angela, che racconterà lo straordinario patrimonio del nostro capoluogo” aggiunge Schifani nel suo video post social. Dunque sarà l’amato divulgatore italiano a raccontare la Sicilia a tutta Italia con le sue bellezze e la sua storia, un tassello che si aggiunge proprio alla presenza nei programmi Rai di Natale e Capodanno.

Il programma Meraviglie di Alberto Angela ha dedicato una puntata a Palermo, tappa a Piazza Pretoria

La notte di San Silvestro da Palermo

La realizzazione della trasmissione “L’Anno che verrà”, che andrà in diretta su Raiuno la sera del 31 dicembre 2026 da Palermo con il concerto di fine anno, rientra nell’ambito dell’accordo che la Regione Siciliana ha stipulato con la Rai lo scorso 20 aprile. L’intesa prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione per il biennio 2026/2027 per promuovere l’Isola, con le sue bellezze naturali e monumentali, verso milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Lo precisa l’assessorato regionale del Turismo.

La convenzione, prevede, inoltre, che nel 2027 la trasmissione di fine anno venga effettuata in un’altra città siciliana. Sono stati previsti interventi di comunicazione all’interno di vari programmi televisivi, anche a distribuzione internazionale, radiofonici e digitali Rai, per valorizzazione le attrattive turistiche, paesaggistiche e ambientali del territorio (UnoMattina, Linea Verde, Linea Bianca, Geo, È sempre mezzogiorno, Ballando con le Stelle, Camper, I Mestieri di Mirko, Italiana TV Magazine, Caterpillar, Io Chiara e il Green, Radio2 Stai Serena, Radio2 Music Room, ecc.). Saranno anche realizzate iniziative di promozione di eventi sul territorio (come per esempio la Coppa degli Assi) e partecipazione ai programmi Rai Porte Aperte, Screenings, Festa Rai Radio3.

L’accordo di aprile scorso

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno firmato il 20 aprile scorso a Palazzo d’Orleans la convenzione.

In questi due anni, la Sicilia sarà protagonista di interventi di comunicazione all’interno di vari programmi televisivi, radiofonici e digitali in tutti i canali e le piattaforme della Rai e di eventi sul territorio.

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