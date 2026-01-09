Condividi "Alberto Angela ripropone il viaggio tra Noto, Ragusa e Modica in Passaggio a Nordovest" sui social

Ragusa – Si tratta di una replica.

“Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela andrà, sabato 10 gennaio alle 15.00 su Rai 1, in esplorazione tra le bellezze dell’Italia e racconterà incredibili storie, di popoli e luoghi, grazie a filmati realizzati in giro per il mondo.

Si viaggerà fra i gioielli di una terra tra Noto, Modica e Ragusa, il Val di Noto definito dall’Unesco l’apice della fioritura finale del Barocco in Europa.

Sorto dopo il terribile terremoto del 1693 che rase al suolo circa 60 città del sud-est siciliano e provocato oltre 50.000 vittime ufficiali, fu ricostruito, con orgoglio, coraggio e audacia, dagli abitanti sopravvissuti che risposero dando vita al più grande cantiere mai visto prima.

Con il fotografo Babak Tafreshi nel nord del Cile, tra le Ande e il Deserto di Atacama, si potrà osservare il cielo stellato come in pochi altri luoghi del mondo.

Non è un caso che qui siano stati costruiti alcuni dei più grandi osservatori astronomici del mondo, come quello di La Silla, attivo sin dagli anni ’60, e uno più recente, l’ALMA, con i suoi radiotelescopi posti addirittura a quota 5.000 metri.

E ancora, Il Tamil Nadu: uno stato dell’India meridionale che mantiene un forte legame con gli ex colonizzatori francesi grazie alla lingua, alla cultura e all’architettura.

Oggi è uno stato ricco di tradizioni, legate soprattutto alla spiritualità.

I suoi magnifici e a volte immensi templi punteggiano il paesaggio e le tradizioni religiose pervadono ogni aspetto della vita.

E infine, la storia di Kaaba, un’aquila pescatrice che ha vissuto sempre in cattività e che, grazie all’aiuto di un uomo amante dei rapaci e a Roï, l’ultima aquila di mare selvatica delle Alpi francesi, potrà forse fendere l’aria, di nuovo libera, ad ali spiegate.

