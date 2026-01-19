Alberto di Monaco incontra Papa Leone e appare con una cicatrice, il principe sottoposto a un intervento chirurgico

Città del Vaticano – Sabato 17 gennaio Alberto di Monaco si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone. Il Principe si è presentato con una vistosa cicatrice sul viso e un’altra più piccola sulla sommità della testa. Per evitare speculazioni e fake news, da Palais Princier è stato divulgato un breve comunicato stampa per chiarire le condizioni di salute del 67enne.

Come sta Alberto di Monaco, la cicatrice sul volto

Il Palazzo di Monaco ha confermato che il Principe Alberto si è recentemente sottoposto a un piccolo intervento chirurgico programmato, volto a trattare una patologia dermatologica benigna. Una comunicazione chiara e rassicurante, pensata per evitare speculazioni: nessun motivo di allarme per la salute del sovrano.

L’intervento, eseguito sul cuoio capelluto e sul viso nell’ambito di un controllo medico di routine, è stato breve e ha richiesto solo pochi punti di sutura, senza alcun impatto sul benessere generale del marito di Charlene di Monaco. La famiglia reale ha sottolineato che si è trattato di una procedura comune e preventiva, senza complicazioni.

L’intervento

Per questo Alberto di Monaco è tornato a mostrarsi in pubblico con un piccolo segno visibile sul volto, che ha subito attirato l’attenzione dei social e dei media internazionali. Il Palazzo ha prontamente chiarito la natura dell’operazione, ribadendo che tutto procede normalmente.

Nonostante questo il programma ufficiale del Principe è rimasto invariato: visite istituzionali, impegni pubblici e incontri ufficiali proseguono regolarmente, a dimostrazione che Alberto II mantiene intatto il ritmo e la vitalità necessari per guidare il Principato di Monaco. Tra l’altro non è la prima volta che Alberto subisce interventi del genere. Nel 2014 aveva rivelato alla rivista Hola! di essersi sottoposto ad un intervento per rimuovere un’imperfezione benigna. Un’altra procedura chirurgica c’è stata nel 2022 e ha interessato fronte, naso e nuca.

L’incontro con Papa Leone XIV

Sabato 17 gennaio Alberto si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV, in quello che è stato il loro secondo incontro ufficiale. Durante il colloquio si è discusso dell’attualità internazionale ed in particolare del rispetto della vita, della famiglia e della dignità umana, oltre che delle questioni legate alla pace e alla protezione dell’ambiente.

Secondo quanto riportato da un comunicato della Santa Sede, i colloqui sono stati “cordiali” e hanno sottolineato i buoni rapporti diplomatici tra Monaco e la Santa Sede, oltre allo storico contributo della Chiesa cattolica alla vita sociale del Principato. Al termine dell’incontro, il Principe ha donato a Papa Leone XIV un’edizione delle Confessioni di Sant’Agostino appartenuta al poeta francese Alfred de Vigny, con annotazioni autografe di quest’ultimo. Un dono dal profondo valore simbolico e culturale, che unisce spiritualità e tradizione letteraria.

