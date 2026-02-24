Cronaca
24/02/2026 13:56

Alcuni poliziotti e carabinieri sono accusati di aver rubato alla Coin di Roma Termini

Avrebbero fatto piccoli furti regolari per un totale di 184mila euro, con la complicità di una cassiera

di Redazione

Roma – La Procura di Roma ha indagato 21 persone tra poliziotti e carabinieri, accusati di aver organizzato una serie di furti all’interno del centro commerciale Coin della stazione Termini di Roma. Secondo l’accusa i furti sarebbero andati avanti per mesi, con costanti e regolari piccole sottrazioni di merci e la complicità di una cassiera: sarebbero stati rubati capi d’abbigliamento e profumi per un valore totale di 184mila euro.

Non sono indagati solo i membri delle forze dell’ordine (in totale gli indagati sono 44), ma il loro coinvolgimento è più notevole dal momento che sono le persone che dovrebbero garantire il rispetto delle regole a Termini, la stazione più grande e affollata d’Italia. I 21 agenti indagati sono nove membri della Polfer, la parte di Polizia di Stato che si occupa della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, e dodici carabinieri: tra loro ci sono anche commissari, ispettori e brigadieri, e tre agenti comuni.

